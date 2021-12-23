РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Дед Мороз и Снегурочка в четверг поздравили детей в городской больнице Подольска с наступающими праздниками, сообщил депутат округа Ришат Сайфутдинов.

В преддверии Нового года помощники депутата Сайфутдинова поздравили детей, которые проходят лечение в ГБУЗ МО «Подольская детская городская больница».

«Мои помощники депутата совместно с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравили детей с наступающим праздником и пожелали им скорейшего выздоровления», - написал Сайфутдинов в своем Instagram-аккаунте.