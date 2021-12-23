РИАМО - 23 дек. В следующем году в Новоспасском переулке в центре столицы капитально отремонтируют жилой дом НКВД, где сейчас проживают более 400 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Дом является главным украшением Новоспасского переулка. В основе здания сложная Г-образная форма. Строение имеет переменную этажность, в нем находятся 8 подъездов и 131 квартира.

Центральный фасад дома НКВД имеет выпуклую форму и антресоль, также он украшен межэтажными карнизами, фризами, порталами входных групп. Окна в здании имеют разную форму, балконы оформлены металлическими ограждениями с геометрическим рисунком.

В ходе капитального ремонта специалисты обновят фасад здания, а также подвал, кровлю и подъезды. Кроме того, рабочим предстоит заменить инженерные коммуникации, в том числе проводку и систему водоснабжения.