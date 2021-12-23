РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. На заседании совета депутатов Люберец в четверг было принято решение о передаче 2 участков городского округа Котельники в собственность Люберец.

«Представленными изменениями границы между муниципальными образованиями Люберцы и Котельники предлагается корректировка по береговой линии карьера, который сейчас расположен в городском округе Котельники. Также у нас СНТ «Родник», где 2 люберецких участка находятся в границах Котельников», - сказала заместитель начальника управления архитектуры администрации Люберец Оксана Шичавина.

Данные изменения одобрены решением совета депутатов городского округа Котельники 16 декабря.