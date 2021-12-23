РИАМО - 23 дек. Мособлдума приняла законопроект, которым с 2022 года в Подмосковье увеличили ежегодное пособие на детей, воспитывающихся в приемных семьях и под опекой, передает корреспондент РИАМО.

«Принятие проекта закона позволит в 2022 году увеличить размер ежегодного денежного пособия на детей, находящихся в приемных семьях и под опекой, с 35 846,36 рублей до 38 349,09 рублей (на 2 502,73 рубля)», - говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом закона предлагается установить ежемесячное вознаграждение каждому приемному родителю, имеющему место жительства в Московской области, в размере 9 200 рублей за воспитание одного ребенка (выявленного в Подмосковье) в возрасте старше 3-х лет, отнесенного к I-II группам здоровья.

12 650 рублей - за воспитание одного ребенка в возрасте до 3-х лет, отнесенного к I-II группам здоровья и 25 тыс. рублей - за воспитание одного ребенка, отнесенного к III-V группам здоровья.

Каждому приемному родителю, имеющему место жительства в Московской области, за воспитание ребенка, выявленного в другом субъекте Российской Федерации, размер ежемесячного вознаграждения составит 3000 рублей.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

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