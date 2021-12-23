РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. Лучшие муниципальные образования Подмосковья получили награды по итогам рейтинга-45, Балашиха заняла 14 место, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Об этом стало известно на заседании Высшего совета при губернаторе Московской области Андрее Воробьеве. На нем подвели итоги работы органов власти за 2021 год и поставили задачи на следующий год.

В ходе заседания озвучили общие итоги региона и показатели по каждому городскому округу. Оценивают все сферы жизнедеятельности муниципалитетов: от работы в сфере ЖКХ до социального самочувствия жителей.

По словам главы Балашихи Сергея Юрова, на протяжении последних 5 лет городской округ традиционно входит в топ лучших городов Подмосковья. По этому комплексному показателю в текущем году Балашиха заняла 14 место.

Основные направления, по которым оценивается работа муниципальной власти по рейтингу-45, – это развитие предпринимательства, доступность государственных и муниципальных услуг, эффективное управление, качество жизни.