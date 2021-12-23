РИАМО - 23 дек. Следствие выступило с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих 18-летних юношей за избиение Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит данные ходатайства.

Инцидент произошел рано утром 21 декабря в Весковском переулке в Москве. Ранее сообщалось, что подозреваемые являются приезжими, они учатся в московском вузе.

Дмитрий Соловьев был госпитализирован. Он известен также как участник шоу «Ледниковый период».

Возбуждено уголовное дело по факту избиения фигуриста Дмитрия Соловьева в центре Москвы>>