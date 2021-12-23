РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. На заседании совета депутатов Люберец в четверг приняли решение об изменении границ между городскими округами Люберцы и Лыткарино.

«Корректировка границ муниципальных образований — городского округа Люберцы и городского округа Лыткарино — проводится с учетом сложившегося землепользования», — сказала заместитель начальника управления архитектуры администрации Люберец Оксана Шичавина.

Согласно решению, СНТ «Лесная поляна» теперь находится в ведении администрации Люберец.