РИАМО - 23 дек. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг поддержали сразу в трех чтениях законопроект, который вводит штрафы за воспрепятствование деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе, передает корреспондент РИАМО.

Вмешательство в деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Подмосковье, а также воспрепятствование в любой форме его работе влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Аналогичные штрафы предписываются за неисполнение обязанностей, связанных с работой подмосковного бизнес-омбудсмена, должностными лицами органов госвласти Московской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений региона.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов регионального парламента.