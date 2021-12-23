РИАМО - 23 дек. Пиротехнику в преддверии Нового года нужно покупать только в проверенных местах, при использовании этого товара нужно соблюдать меры безопасности, считает вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин.

«Пиротехнику надо покупать в проверенных, специализированных магазинах, которых достаточно в любом регионе России. Вы же не будете покупать косметику на рынке у непроверенного продавца. Так и здесь. Пиротехника становится предметом роскоши. Если она вам нужна для новогодней ночи, то вы посмотрите на внешний вид изделия и поймете, хорошего оно качества или имеет дефекты», – сказал он в эфире радио Sputnik.

Также он обратил внимание, что после покупки фейерверка нужно обратить внимание на инструкцию и неукоснительно ей следовать.

Кроме того, эксперт предостерег от попыток разобрать пиротехнику. Это может привести к травмам.