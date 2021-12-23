РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. На заседании совета депутатов Люберец в четверг утвердили индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых для определения необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельного контроля.

«Индикаторы риска — это фактически те нарушения, которые мы имеем право проверять. Это такие нарушения, как несоответствие площади используемого земельного участка, то есть фактически самозахват», — сказала начальник отдела земельного контроля администрации Люберец Валентина Савинкова.

Она добавила, что это может быть смещение границ участка, использование не по целевому назначению, наличие техники, которая нарушает слой почвы, и другие признаки.