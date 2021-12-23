РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 дек. Спортсмены из Домодедова стали победителями и призерами чемпионата мира по универсальному бою, сообщается в группе СШОР «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат проходит в Белграде (Сербия) с 20 по 23 декабря.

По результатам 1-е место заняли Мытарева Екатерина и Черненок Анастасия. Гарштя Евгений занял 2 место.

В чемпионате участвовал тренер СШОР «Олимп» Рашад Алиев. Он занял 1-е место и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Черненок Анастасия и Гарштя Евгений также выполнили норматив мастера спорта международного класса.