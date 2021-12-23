РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Онкодиспансер подмосковного Красногорска с 1 января полностью переедет из микрорайона Опалиха в поликлинику на улице Карбышева, 4, сообщается на официальном сайте администрации округа.

В актовом зале администрации 22 декабря прошла встреча представителей власти и руководителей учреждений здравоохранения с жителями округа.

На вопросы местных жителей отвечали главврач Красногорской городской больницы №1 Анжелика Евзерихина, главврач Красногорской стоматологической поликлиники им Л. Ф. Смуровой Александр Буланников, главврач Красногорского кожно-венерологического диспансера Наталья Махнева, директор Красногорской горбольницы №2 Елена Морозова и заведующий Красногорской подстанцией СМП Виктор Нардит.

Большая часть вопросов, которая волновала жителей: долгое ожидание приема в поликлиниках, работа скорой помощи, вызов детского врача на дом и отсутствие антисептических средств на входе в поликлинику.

На собрании также присутствовали представители Общественной палаты, которые тоже смогли задать интересующие их вопросы.

Помимо ответов на вопросы жителей, руководители учреждений огласили список новшеств, касающихся учреждений здравоохранения в округе. Так, для удобства посетителей в кожно-венерологическом диспансере теперь все результаты анализов отправляются на электронную почту.

В 16 школах округа внедрят стоматологические кабинеты для осмотра и профилактики детских стоматологических заболеваний.

С 1 января онкологический диспансер полностью переезжает в поликлинику по адресу: ул. Карбышева, д. 4.

В поликлинике в Изумрудных холмах откроется льготная аптека.

В конце встречи представители здравоохранения призвали всех участников собрания пройти вакцинацию или ревакцинацию от Covid-19.