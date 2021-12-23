РИАМО - 23 дек. Представители МЧС поблагодарили московских метростроителей за создание станции «Давыдково», которая рассказывает о работе министерства и выполнена в уникальном архитектурном стиле, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«О труде и службе сотрудников МЧС мы знаем не понаслышке и все, кто участвовал в проектировании и строительстве станции «Давыдково» БКЛ метро, считали честью принять участие в реализации этого проекта», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что интерьер станции имеет цвета МЧС. Там есть скульптуры спасателей, образ их покровительницы Неопалимой Купины, девиз МЧС «Предотвращение. Спасение. Помощь». Одним из создателей работ выступил известный российский скульптор Салават Щербаков.

«Мы гордимся тем, что нам выпала честь создать станцию метро, посвященную самоотверженности и героизму российских спасателей», — сказал Кравцов.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян вручил проектировщикам и строителям станции ведомственные награды и благодарности.

«Я хочу сказать всем вам огромное спасибо за ту работу, которая была проведена при строительстве станции. Вы увековечили все героические профессии МЧС России и сделали самую красивую станцию во всем мире. Надеюсь, что представленная на одном из барельефов икона «Неопалимая купина», покровительствующая спасателям, будет защищать их от невзгод и будет служить людям долгие годы», – отметил он.

Технический пуск на участке «Мневники» — «Давыдково» уже прошел. Станция «Давыдково» улучшит транспортное обслуживание районов Можайский и Фили-Давыдково, снизит загрузку центральных пересадочных узлов метро и южных участков Арбатско-Покровской и Сокольнической линий.