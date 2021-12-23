РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Депутат Подольска Денис Бесогонов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В канун новогодних праздников в рамках акции «Единой России» «С Новым годом, ветеран!» проекта «Мобильные бригады помощи» по поручению Максимовича его помощник Бесогонов совместно с активистами местного отделения МГЕР поздравил ветеранов с наступающим Новым годом.

С обязательным соблюдением мер безопасности согласно рекомендациям Роспотребнадзора каждому ветерану на дом доставили праздничные продуктовые наборы. Искренне пожелали самым уважаемым жителям Подольска крепчайшего здоровья, новогоднего настроения и долгих счастливых лет жизни.