РИАМО - 23 дек. Более 1,5 тыс. дворов обустроили в этом году на деньги, которые получили от платных парковок в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Во дворах на эти средства были установлены современные развивающие детские городки и новые спортивные площадки. А также на эти деньги обустроили уютные скверы и дополнительные парковочные карманы, поставили дорожные знаки и отремонтировали тротуары.

Больше всего работ по благоустройству провели в Западном, Южном и Восточном административных округах.

Отчеты по благоустройству есть на сайтах управ районов. При этом москвичи сами могут выбрать проекты благоустройства: нужно только проголосовать на «Активном гражданине» или обратиться к муниципальным депутатам.