РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 дек. Инспекторы эконадзора вынесли 3 постановления об административном наказании на общую сумму в 250 тыс. рублей в отношении осуществляющего грузоперевозки АО «Квант». Наказание последовало по итогам рассмотрения материалов проверки Щелковской городской прокуратуры, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Прокуратура установила, что компании переданы в субаренду земельные участки в деревне Назимиха городского округа Щелково, сотрудники компании должны были выровнять участки, предназначенные для строительства. Вместо этого на 3 участка свозились и складировались грунты с включением строительных отходов», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По его словам, также установлено, что компания не ведет обязательный экологический контроль и не подала заявку на включение в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду.

После рассмотрения материалов проверки Минэкологии наложило на компанию 3 штрафа на общую сумму 250 тыс. рублей. Устранение нарушений остается на контроле городской прокуратуры.