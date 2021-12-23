РИАМО - 23 дек. Производители фармпрепаратов и медицинских изделий особой экономической зоны «Технополис «Москва» за три квартала 2021 года нарастили инвестиции более чем в 3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, вложив в производство более 13 млрд руб., сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые три квартала 2021 года резиденты кластера медицинских технологий ОЭЗ Москвы инвестировали в создание и развитие своих производств более 13 млрд руб. Это в 3,2 раза больше аналогичного периода прошлого года, когда объем вложений составил порядка 4 млрд руб. Всего за время работы в особой экономической зоне Москвы предприятия кластера вложили около 20,3 млрд руб., уже более чем на 80% выполнив заявленные в бизнес-планах объемы инвестиций», - сообщил заместитель мэра.

Резидентами технополиса «Москва» стали уже 18 компаний, которые работают в сфере медицинских технологий. Они специализируются на разработке и выпуске фармацевтических препаратов (в том числе жизненно важных), медицинского оборудования и изделий.

«В этом году резиденты кластера значительно нарастили численность персонала. За девять месяцев 2021 года количество рабочих мест увеличилось на 870, это почти в 9 раз больше, чем за тот же период прошлого года. А за все время работы здесь было создано свыше 1,3 тыс. рабочих мест», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также отмечается увеличение выпуска продукции – с января по сентябрь 2021 года фармацевтические компании и производители изделий медицинского назначения в совокупности нарастили объемы в 3,7 раза.

«Объем выпуска продукции медицинского профиля за первые 9 месяцев текущего года в денежном выражении составил более 3,3 млрд руб. Это в 3,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Всего участники кластера за годы работы в статусе резидентов ОЭЗ произвели продукции почти на 7 млрд руб. Лидерами по выпуску товаров выступают производители оборудования для оказания первой и скорой медицинской помощи и дезинфекционно-моечных машин», - сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

В ОЭЗ «Технополис «Москва» спектр выпускаемой продукции достаточно широк – от инновационных лекарств до дезинфекционного оборудования. Здесь производят антикоагулянты, иммунодепрессанты и другие препараты. Разрабатывают и выпускают медицинские изделия для скорой медицинской помощи, аппараты искусственной вентиляции легких. Особенностью ОЭЗ Москвы является то, что на ее площадках реализуются сразу три офсетных контракта, которые предусматривают закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства.

Около 900 новых рабочих мест создадут резиденты технополиса «Москва»>>