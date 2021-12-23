РИАМО - 23 дек. Нарушение антиковидных мер выявили в торгово-развлекательном центре «Фестиваль» в столице, ему может грозить закрытие на 90 суток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Романов.

«Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торгово-развлекательном центре «Фестиваль», - отметил Романов.

По его словам, в ТРЦ посетители и работники были без масок, также выявлены случаи ношения масок на подбородке, что также является нарушением. Сотрудниками центра не принимали исчерпывающие меры по соблюдению покупателями санитарно-эпидемиологических требований по коронавирусу.

Главный инспектор ОАТИ уточнил, что за такие нарушения ТРЦ грозят штрафы в 300 тыс. рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, то сумма штрафа вырастет до 1 млн рублей или будет приостановлена деятельность центра до 90 дней.