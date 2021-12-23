РИАМО - 23 дек. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова принесла присягу в ходе заседания Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.
Кандидатуру Мишоновой на эту должность выдвинул губернатор Московской области Андрей Воробьев. Она занимала должность детского омбудсмена Подмосковья в течение 5 лет. На прошлом заседании Мособлдумы ее кандидатуру поддержали депутаты.
Ксения Мишонова родилась в 1972 году, окончила Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Журналистика». На пост детского омбудсмена Московской области Мишонову назначили в декабре 2016 года.
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