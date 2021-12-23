РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл рижскому «Динамо» со счетом 2:3 в домашнем матче, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Первый предновогодний домашний матч прошел в Ледовом дворце «Витязь» Подольска 22 декабря. На льду встретились команды «Витязь» и «Динамо Рига». Игру посмотрела 1 тыс. зрителей.

Подольчанам потребовалось ровно 10 минут, чтобы открыть счет: удачно на добивании в атаке в большинстве играет Миро Аалтонен. Счет 1:0 держится недолго – рижане преуспевают в большинстве. Равная игра и закономерная ничья в основное время.

После овертайма результаты сменились. Итог матча: 2:3 в пользу гостей.