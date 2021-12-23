РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 дек. Команду городского округа Домодедово наградили за лучшую работу по обеспечению безопасности населения, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«На заседании Высшего совета при губернаторе Андрей Воробьев наградил команду Домодедова за лучшую работу по обеспечению безопасности населения. Спасибо за высокую оценку нашей работы по установке систем видеонаблюдения «Безопасный регион», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в округе также сформирован сильный актив жителей, который всегда на связи не только с администрацией, но и с участковыми на местах. Благодаря этому взаимодействию работа полиции становится еще более эффективной.

Ежокин подчеркнул, что основной задачей являются комфорт и безопасность граждан.