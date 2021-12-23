РИАМО - 23 дек. С начала следующего года для въезда в столицу грузовиков массой свыше 3,5 тонн запустят новые правила, сообщил первый замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города – руководитель контрактной службы Роман Латыпов.

«С 1 января 2022 года машинам массой от 3,5 до 12 тонн также будут нужны пропуска для движения в ночное время», - рассказал Латыпов.

Он добавил, что это делается для того, чтобы исключить транзитный поток грузовиков, который ночью идет через Москву.

Ночные пропуска необходимо будет получать для автомобилей массой свыше 12 тонн. Для этого потребуется подключиться к региональной навигационно-информационной системе и предоставить СТС, водительское удостоверение и диагностическую карту.

Обязательные дневные пропуска для грузовиков, которые весят более 3,5 тонн, ввели в столице летом этого года.

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