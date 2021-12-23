РИАМО - 23 дек. Московским областным УФАС России в отношении ОАО «Российские железные дороги» вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство обратился житель деревни Радумля городского округа Солнечногорск Московской области с жалобой на несоблюдение АО «РЖД» Правил технологического присоединения, которое выразилось в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный правилами технологического присоединения.

В результате проведения административного расследования по делу об административном правонарушении управлением установлено, что компанией нарушены правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 кодекса РФ об административных правонарушениях.

УФАС также установило, что ОАО «Российские железные дороги» ранее уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения Общества к административной ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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