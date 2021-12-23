РИАМО - 23 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в котором утвердил проект планировки участка Юго-Восточной ходы вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Будет возведен участок, протяженность которого составит 4 км. Всего в рамках проекта построят и реконструируют около 10 км дорог.

Рабочие реконструируют Каспийскую улицу, построят основной ход ЮВХ, а еще возведут транспортные развязки на пересечении ЮВХ с Каспийской улицей и улицей Подольских Курсантов и на пересечении Каспийской и Бакинской улиц.

Строительство новой городской магистрали - Юго-Восточной хорды - является крупнейшим проектом создания дорожно-транспортной инфраструктуры ближайших лет. Длина трассы – 28 км.

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