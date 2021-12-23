РИАМО - 23 дек. Столичное правительство утвердило проект по комплексному благоустройству территорий, которые расположены у станций Кунцевская и Славянский бульвар первого Московского центрального диаметра, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Общая площадь благоустраиваемой территории составит 128,8 га. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В районе станции МЦД-1 Кунцевская будет построен пешеходный переход с конкорсом через железнодорожные пути и Северный дублер Кутузовского проспекта.

Еще будет проведена реконструкция прилегающей к станции улично-дорожной сети. Там появятся пешеходные тротуары.

Около станций Кунцевская и Славянский бульвар будут созданы современные остановочные пункты для наземного общественного транспорта, стоянки для машин такси, вело – и автопарковки. От станций до остановок пассажирского транспорта можно будет пройти под навесами «сухие ноги», которые защищают от дождя и снега.

Кроме того, запланировано переустройство инженерных коммуникаций и развитие инфраструктуры, в том числе возведение трансформаторной подстанции, сетей наружного освещения и т.д.

Благоустройство данных территорий – это часть проекта по развитию первого Московского центрального диаметра «Белорусско-Савеловский».

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