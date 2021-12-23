РИАМО - 23 дек. На МКАД в 2021 году стало на 34% меньше грузовиков, это позволило снизить количество нарушений, сообщил первый замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы – руководитель контрактной службы Роман Латыпов.

«На МКАД в дневное время, с 7:00 до 22:00, на 34% стало грузовиков меньше. Мы видим, что ушел транзитный трафик, и грузовые автомобили перешли на альтернативные магистрали», - рассказал Латыпов.

Он добавил, что из-за этого на 72% снизилось количество нарушений ПДД большегрузными автомобилями​.

Летом в столице изменили правила проезда грузовиков. Транзитные машины весом более 12 т пользуются ЦКАД. На МКАД выезжают только те грузовики, которые обслуживают жителей и предприятия Московского региона.

Торжественный запуск последнего участка Центральной кольцевой автодороги, которая связывает основные магистрали Москвы и федеральные трассы, состоялся 8 июля 2021 года.

Завершен первый этап реконструкции развязки МКАД – Осташковское шоссе>>