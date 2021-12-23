РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Затор протяженностью 1,7 км наблюдается на выезде из подмосковного Красногорска утром в четверг, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Волоколамском шоссе в сторону Москвы движение затруднено от автоцентра «Виста-моторс» до МКАД, а также на участке от Успенской церкви до ТЦ «Солнечный рай».

В сторону области затор на подъезде к эстакаде на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе, на самой петле эстакады. Серьезная пробка ждет автомобилистов на участке от дома 45 по улице Ленина до балетной школы «Вдохновение».

Сложная дорожная ситуация отмечается на примыкающих к Волоколамскому шоссе улицах.