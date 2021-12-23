РИАМО - 23 дек. Павильон с экспозицией российской столицы на Всемирной универсальной выставке в Дубае посетили свыше 350 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Интерактивное пространство, которое было сделано в соавторстве с московскими архитекторами, художниками и музыкантами, посвятили ключевым программам развития мегаполиса и уникальному опыту столицы в самых разных сферах. Выставка работала с 20 ноября до 20 декабря.

Весной Москва стала первым городом, подавшим заявку на право проведения «Экспо-2030». 14 декабря она была представлена участникам генассамблеи Международного бюро выставок. Во время официального визита делегации РФ на «Экспо-2020» прошел «Форум России: определяя будущее», мероприятие посвятили международному и российско-арабскому сотрудничеству в области экономики и инвестиций.

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на сессии «Города-2030. Прогресс человечества». Градоначальник рассказал о программе по развитию мегаполиса к 2030 году, которая охватывает все сферы жизни — от создания рабочих мест и качественной транспортной системы до современного жилья и возможностей для отдыха и досуга.

«Экспозиция и обширная программа Москвы в Дубае стала окном в столицу для сотен тысяч гостей со всего мира. Каждый мог познакомиться с направлениями развития нашего города», — сказала заммэра города - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что модернизация среды города и его инфраструктуры, внедрение новых технологий и цифровых инструментов - все изменения, произошедшие в российской столице в последние годы, делают Москву достойной площадкой для проведения выставки «Экспо-2030» и демонстрации передовых практик человечества.

Яркие события

Центром столичной экспозиции в ОАЭ стала смотровая площадка — уменьшенная копия парящего моста московского парка «Зарядье». Одним из самых ярких событий стал модный показ коллекций дизайнеров Moscow Seasons. Created in Moscow.

Кроме того, в декабре жителей и гостей Дубая познакомили с русской кухней в рамках фестиваля Moscow Gastronomic Week. Кураторами мероприятия стали два шеф-повара, чьи столичные заведения недавно отметили в гиде Michelin.

Будущие мероприятия

Основная экспозиция столицы в Дубае уже закончила свою работу, но до закрытия «Экспо-2020» российская столица представит много мероприятий.

«В афише будущих событий — выступления знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы», театра «Геликон-опера» и других всемирно известных представителей российской музыки и культуры», — отметил глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

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