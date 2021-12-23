РИАМО - 23 дек. На Варшавском шоссе в столице, в районе владения 170Ж, строение 1, столкнулось сразу несколько автомобилей, в результате чего образовался затор, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло в районе съезда с трассы на Проектируемый проезд №585. Проехать там сейчас трудно, поэтому водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», длина затора составляет свыше 5 км.

Загруженность столичных дорог сейчас 6 баллов из 10 возможных.

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