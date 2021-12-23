РИАМО - 23 дек. Полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков. Задержание провели в лесу около п. Горки Ленинские Ленинского округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника в куртке обнаружено и изъято более 100 свертков, обмотанных изоляционной лентой с прикрепленными магнитами, в которых находилось порошкообразное вещество», – уточнила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, общий вес изъятых у местного жителя свертков составил порядка 200 граммов. По экспертному заключению, в части из них было производное наркотического средства – N-метилэфедрон. Оставшееся вещество еще проверяют.

Задержанный мужчина рассказал, что наркотики планировал сбыть через тайники-закладки, которые находятся на территории Московского региона.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

«Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключила Петрова.

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