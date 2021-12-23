РИАМО - 23 дек. Правоохранители задержали 48-летнего приезжего, который в столичном баре облил посетителей бензином и поджег, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Сообщение в полицию поступило ночью. Когда правоохранители прибыли в бар, расположенный в проезде Дежнева, подозреваемый собирался скрыться.

Предварительно установлено, что среди посетителей бара возник конфликт. Один из участников ссоры вышел из заведения и через некоторое время вернулся с емкостью, наполненной жидкостью. Затем он разлил ее перед входом в заведение и на людей, а потом поджег.

Подозреваемого заключили под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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