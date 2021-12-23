РИАМО - 23 дек. Головная боль на морозе – это не патология. Так организм реагирует на резкое понижение температуры воздуха при выходе человека из дома на мороз, сообщил невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

«Если человек выходит на улицу и чувствует головную боль при резком изменении температуры воздуха, это не является грозной патологией. Это реакция организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы, при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль. Чтобы не допустить этого, важно надевать шапку», – сказал Будик в эфире радио Sputnik.

Врач рассказал, что состояние сосудов головного мозга не становится причиной головной боли на морозе. Голова начинает болеть только после того, как у человека повышается артериальное давление.

«У сосудов головного мозга своя, особенная регуляция. Пока верхнее, систолическое артериальное давление не повышается до 200 мм, системы, которые стабилизируют кровоток в головном мозге, работают адекватно, и ничего с сосудами не происходит, в том числе на морозе. Только выше этого показателя происходит срыв регуляции и начинается головная боль, связанная с высоким давлением», – сказал нейрофизиолог.

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