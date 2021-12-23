РИАМО - 23 дек. В ноябре этого года жители столицы, которые зарегистрированы как самозанятые, заплатили в казну города 533 млн рублей в виде налогов на профессиональный доход, это стало рекордной суммой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С начала года самозанятые выплатили 4,2 млрд рублей налогов, что в 4,4 раза превышает показатель за январь - ноябрь прошлого года.

«На 1 декабря в Москве зарегистрированы 831,8 тыс. самозанятых — 23% от общего количества плательщиков налога на профессиональный доход в России. В ноябре их число выросло на 5%, а с начала 2021 года — на 74%», — уточнил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самыми популярными видами деятельности среди самозанятых стали доставка, строительство, аренда квартир, маркетинг и реклама. Всего в мегаполисе насчитывается порядка 831,8 тыс. самозанятых.

«Суммарный доход самозанятых Москвы с начала 2019 года до 1 декабря 2021 года составил 290 млрд рублей — 38% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека в ноябре 2021 года достиг 2,5 тыс. рублей, увеличившись по отношению к январю этого года на 31%, а по отношению к ноябрю 2020 года — на 39%», — сказал глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он отметил, что увеличение количества чеков в ноябре этого года составило 5,6 млн штук — почти на треть больше, чем в ноябре прошлого года.

Рекордный прирост самозанятых зафиксирован в Москве>>