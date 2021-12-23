РИАМО - 23 дек. В подмосковных Черустях прошлой ночью столбики термометров опустились до минус 29,6 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

Также ниже всего минувшей ночью температура опускалась в Коломне (минус 26,1), в Егорьевске (минус 25,6), на метеостанции «Подмосковная» (минус 25,1).

На основной метеостанции столицы - ВДНХ - столбики термометров показали минус 21,3 градуса, в Тушине – минус 23 градуса, в Михайловском – минус 25,7.

Кроме того, ночь на 22 декабря в столице стала самой холодной для этого дня за последние 54 года, температура в городе опустилась до минус 25,1 градуса. Именно на это время в регионе пришелся пик полярного вторжения.

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