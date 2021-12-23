РИАМО - 23 дек. У столичной Госинспекции по недвижимости появилась робособака, которая будет помогать сотрудникам выявлять нарушения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Умный помощник оснащен GPS-модулем, лидаром и камерой для онлайн-трансляций. Перемещаясь по заданному маршруту робот может развивать скорость до 11 км в час.

«Умный помощник характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и маневренностью. В ближайшее время робособака приступит к обучению — перемещению по заданным маршрутам и проведению фото и видеофиксации, а в 2022 году пройдет апробацию в реальных городских условиях. Первые тестовые выходы предполагаются в Центральном административном округе», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Конструкция напоминает небольшую собаку, а также имитирует ее повадки и движения. Встроенный GPS-модуль помогает роботу ориентироваться на местности. Лидар измеряет расстояние до объектов и позволяет формировать карту местности. Встроенная камера позволит вести онлайн-трансляцию.

Благодаря современным технологиям Госинспекция может эффективнее замерять объекты недвижимости. Также для выявления нарушений применяются алгоритмы искусственного интеллекта и квадрокоптеры.​

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