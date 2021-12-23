РИАМО - 23 дек. Центральная России пережила пик арктического вторжения, в ближайшие дни прогнозируется потепление. Так, температура в Москве вернется в климатическую норму к 25 декабря, сообщается на сайте «Метеовести».

В столице 25 декабря ночью будет около минус 10 градусов, днем столбики термометров покажут минус 4 градуса. Также ожидается снег.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, 25 декабря в Московском регионе прогнозируются ветер с порывами до 15 м/с, метель и гололедица.

26 декабря ветер утихнет, пройдет небольшой снег. Температура ночью может опуститься до минус 17 градусов, днем ожидается до минус 13 градусов.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>