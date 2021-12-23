РИАМО - 23 дек. В Пенсионном фонде России объяснили, как поменяется возраст выхода на пенсию в следующем году. Для получения выплат должно быть соблюдено несколько условий, сообщает агентство «Прайм».

Как отметила замуправляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова, в 2022 году право на выплату пенсии получат женщины 56,5 лет и мужчины 61,5 года. Речь идет о женщинах, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчинах, которые родились во втором полугодии 1960 года.

«Что касается таких показателей, как наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, то необходимо отметить, что ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно», — сказала Тарасова.

Среди условий выхода на пенсию — достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат пенсионных накоплений в 2022 году. По документу для определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 года составит 264 месяца.

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