РИАМО - 23 дек. С начала текущего года по программе капитального ремонта на северо-западе столицы заменили свыше 230 лифтов в жилых домах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Больше всего лифтов заменили в районе Митино, там обновили 14 подъемных механизмов в доме 18 на улице Генерала Белобородова и доме 7, корпусе 1, в Волоцком переулке.

Самый старый дом в СЗАО, в котором провели работы по замене лифтов, построен в 1937 году. Это пятиэтажное здание с 4 подъездами, оно находится в столичном районе Покровское-Стрешнево.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что всего в 2021 году в столице заменили более 3 тыс. лифтов. Больше всего подъемных механизмов обновили в Юго-Восточном, Юго-Западном и Восточном административных округах. ​

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