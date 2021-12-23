РИАМО - 23 дек. Все автомобили столичной скорой медицинской помощи с 2018 года оборудованы специальными кардиографами, за это время они провели более 2 млн ЭКГ с удаленной расшифровкой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для пациентов с заболеваниями сердца при вызове скорой помощи счет часто идет на минуты. Благодаря цифровизации московского здравоохранения и современному оборудованию фельдшерские бригады за считаные секунды направляют электрокардиограммы пациентов на кардиологический пост московской скорой помощи», — сообщил главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.

По его словам, кардиологи дистанционно анализируют полученные данных, а фельдшер в течение нескольких минут получает второе врачебное мнение по состоянию больного.

Он добавил, что при выявлении сложной патологии у пациента фельдшер получает дополнительные медрекомендации по лечению.

Ранее медикам скорой помощи приходилось консультироваться с кардиологом по телефону, на такой разговор уходило дополнительное время. В настоящее время у них появилось больше возможностей для оценки состояния больного и постановки точного диагноза, это особенно важно при оказании экстренной медпомощи.

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