РИАМО - 23 дек. Редкое погодное явление заметили в атмосфере столицы. Оно называется «осадки ясного неба» или «алмазная пыль». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Речь идет о маленьких ледяных кристаллах, которые парят в воздухе. Они образовались благодаря низкой температуре и высокой влажности. «Алмазную пыль» чаще всего можно заметить во время ясного неба.

Иглы становятся заметны во время кратких вспышек, когда от них отражается свет. Синоптик подчеркнул, что это явление такое же редкое, как и ореолы, гало, ложная луна или солнце, световые столбы.

Опасности для людей от ледяных игл нет, однако они могут стать проблемой для автоматизированных метеостанций аэропортов при измерении видимости и нижней кромки облаков.

Ранее синоптики сообщали, что Центральная России уже пережила пик арктического вторжения. Теплее на улицах столицы станет к 25 декабря.

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