РИАМО - 23 дек. На предстоящих выходных температура воздуха в Московском регионе опустится до минус 15 градусов. Погода ожидается облачная, с осадками в виде снега до 2-3 сантиметров​, а так же с порывами ветра до 12 м/с, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление в выходные вновь будет чуть ниже климатической нормы, погоду будет определять очередной атлантический циклон», - рассказала Позднякова.

По ее словам, 25 декабря снежный покров увеличится на 2-3 сантиметра, температура в Москве и области днем составит от минус 7 до минус 9 градусов, а по области от минус 7 до минус 12 градусов. Ожидается плотный южный порывистый ветер до 12 м/с.

26 декабря сохраняется облачная погода с прояснениями. В столице и области днем ожидается от минус 8 до минус 10 градусов, а в ночное время — около минус 15 градусов.​

В четверг в Подмосковье и столице прогнозируется погода без осадков, столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов.

Из-за сильных холодов в Москве и Московской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Он действует до 24 декабря.

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