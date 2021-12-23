РИАМО - 23 дек. Из-за предновогодней поры, строительных работ и гололедицы на московских дорогах стало больше автомобилей, в четверг в городе ожидаются 9-балльные пробки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, движение автомобилей будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем Транспортном кольце, МКАД.

Москвичам порекомендовали использовать городской общественный транспорт для поездок, особенно на тех дорогах, где есть выделенные полосы. Это позволит сэкономить время.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас на дорогах столицы транспортная загруженность оценивается в 4 балла.

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