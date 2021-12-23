РИАМО - 23 дек. Начало строительства участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от улицы Поляны до Варшавского шоссе в столице планируют начать в следующем году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас в рамках проекта строительства участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от улицы Поляны до Варшавского шоссе продолжаются проектно-изыскательские работы. Завершить их планируется до конца лета следующего года, а в четвертом квартале 2022 года — приступить к строительству», — уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время 2 из 5 участков трассы введены в эксплуатацию, еще 2 участка находятся в процессе строительства и 1 проектируется.

По словам вице-мэра, полное завершение данного городского проекта запланировано на 2026 год, а общая протяженность дороги составит 88,2 км.

«В настоящее время строится участок от Боровского до Киевского шоссе. Окончание строительства по контракту — декабрь 2023 года. Также ведутся работы от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны, завершение строительства по контракту — сентябрь 2024 года», — сказал глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.​

Столичная трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе идет от Боровского до Киевского шоссе, далее магистраль проходит через Калужское шоссе до Варшавского. Дорога связывает 4 трассы и развивающиеся районы новой Москвы.

Трасса М‑12 Москва‑Казань может продлиться до Монголии>>