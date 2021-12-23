РИАМО - 23 дек. Начало строительства участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от улицы Поляны до Варшавского шоссе в столице планируют начать в следующем году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Сейчас в рамках проекта строительства участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от улицы Поляны до Варшавского шоссе продолжаются проектно-изыскательские работы. Завершить их планируется до конца лета следующего года, а в четвертом квартале 2022 года — приступить к строительству», — уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В настоящее время 2 из 5 участков трассы введены в эксплуатацию, еще 2 участка находятся в процессе строительства и 1 проектируется.
По словам вице-мэра, полное завершение данного городского проекта запланировано на 2026 год, а общая протяженность дороги составит 88,2 км.
Столичная трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе идет от Боровского до Киевского шоссе, далее магистраль проходит через Калужское шоссе до Варшавского. Дорога связывает 4 трассы и развивающиеся районы новой Москвы.
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