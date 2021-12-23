РИАМО - 23 дек. В Бурятии началась прокурорская проверка после пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Возгорание, которое в настоящий момент уже потушено, возникло после короткого замыкания в кабельном отсеке 6А. В результате 4 котла и 2 турбогенератора отключились.

Из-за пожара нет горячей воды в некоторых районах, также снижена подача тепла.

Глава региона из-за случившегося ввел режим ЧС республиканского уровня. Расследованием причин аварии займется специальная коммисия.

В четверг в республиканской столице температура воздуха опустилась до минус 30 градусов.

Прокуратура проведет проверку по факту возгорания автомобиля в аэропорту Шереметьево>>