РИАМО - 23 дек. Специалисты ведут монолитные работы в зоне пересадки со станции Большой кольцевой линии «Новаторская» на Троицкую линию метро, сама станция «Новаторская» готова на 44%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На «Новаторской», которая открылась в составе пускового участка из 10 станций БКЛ, продолжается строительство пересадки на одноименную станцию Троицкой линии. Здесь ведется сооружение основных монолитных конструкций. В скором времени планируем завершить земляные работы в зоне пересадочного узла», — уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время специалисты проводят монолитные и земляные работы, а также отделку служебных помещений.

Протяженность участка БКЛ, открытого 7 декабря, составляет 20 км. Появление новых станций метро улучшило транспортную доступность 1,4 млн москвичей из 13 районов.

«Сегодня на открытом для пассажиров участке Большой кольцевой линии уже работают две пересадки на МЦД и 6 пересадок на другие ветки метро. Кроме того, на «Каховской» в ходе второго этапа реконструкции появится еще одна пересадка на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии», — добавил гендиректор компании-подрядчика АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.​

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