РИАМО - 23 дек. В правительстве Германии пришли к консенсусу по запуску российского газопровода «Северный поток — 2», раньше у властей страны были разногласия по этому вопросу, сообщает Газета.ru.

«Северный поток — 2» — новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Новый газопровод, также как и действующий, напрямую свяжет «Газпром» и европейских потребителей, он обеспечит высокую надежность поставок российского газа в Европу.

О приходе к общей позиции заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, которая обсуждала тему газопровода с канцлером страны Олафом Шольцем.

«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — сказала глава внешнеполитического ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным и неправильным возможное введение санкций США против газопровода «Северный поток – 2».

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