РИАМО - 23 дек. Первые симптомы штамма Covid-19 «омикрон» могут появиться на следующие сутки после заражения, инкубационный период составляет несколько дней, сообщает РИА Новости.

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова подчеркнула, что в основном инкубационный период составляет 3-6 дней.

«Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта», — сказала Руженцова.

В России выявили 41 зараженного новым штаммом Covid-19. Эту мутацию впервые обнаружили в ноябре в Африке.

Сейчас «омикрон» также распространился в Европе. У зараженных данным штаммов медики отмечают слабость, повышенную утомляемость и высокую температуру.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>