РИАМО - 23 дек. Первые симптомы штамма Covid-19 «омикрон» могут появиться на следующие сутки после заражения, инкубационный период составляет несколько дней, сообщает РИА Новости.
Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова подчеркнула, что в основном инкубационный период составляет 3-6 дней.
В России выявили 41 зараженного новым штаммом Covid-19. Эту мутацию впервые обнаружили в ноябре в Африке.
Сейчас «омикрон» также распространился в Европе. У зараженных данным штаммов медики отмечают слабость, повышенную утомляемость и высокую температуру.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии