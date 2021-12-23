РИАМО - 23 дек. В четверг в Подмосковье и столице прогнозируется погода без осадков, столбики термометров могут опуститься до минус 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура воздуха в Москве составит минус 10 - минус 12 градусов, в Подмосковье - минус 10 - минус 15 градусов. Ветер будет дуть западный с порывами до 10-15 м/с.

Атмосферное давление приблизилось к норме, содержание кислорода в воздухе комфортное. Средняя температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 7-8 градусов.

В регионе ожидается спастический фон погоды, который неблагоприятен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тех, кто перенес сосудистые катастрофы, склонен к спастическим реакциям.

Арктическое вторжение ожидается в Москве с 20 декабря>>