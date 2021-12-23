РИАМО - 23 дек. 15 водохранилищ, которые обеспечивают водой Москву, были переведены на зимний режим работы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«На водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы», – уточнил вице-мэр.
По его словам, для успешного прохождения половодья весной 2022 году работники гидротехнических сооружений повысили сработку данных водохранилищ для создания дополнительной свободной емкости.
Он добавил, что на сегодняшний день работа этих гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход воды, а еще обеспечивает надежное водоснабжение Московского региона.
Заммэра отметил, что зимой работники гидроузлов постоянно делают снегомерные съемки, это позволяет спрогнозировать масштаб предстоящего весной половодья и скорректировать работу сооружений.
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