РИАМО - 23 дек. 15 водохранилищ, которые обеспечивают водой Москву, были переведены на зимний режим работы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы», – уточнил вице-мэр.

По его словам, для успешного прохождения половодья весной 2022 году работники гидротехнических сооружений повысили сработку данных водохранилищ для создания дополнительной свободной емкости.

«Это позволит принять все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тыс. кв. км, исключить подтопление внепойменных участков», – объяснил Бирюков.

Он добавил, что на сегодняшний день работа этих гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход воды, а еще обеспечивает надежное водоснабжение Московского региона.

Заммэра отметил, что зимой работники гидроузлов постоянно делают снегомерные съемки, это позволяет спрогнозировать масштаб предстоящего весной половодья и скорректировать работу сооружений.

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