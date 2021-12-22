РИАМО - 22 дек. В среду на заседании столичного парламента приняли закон об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год. Средства фонды были направлены на лечение москвичей по ОМС, а также зарплату и дополнительное образование городских медработников, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

«В прошлом году доходы бюджета МГФОМС составили 339 млрд рублей, или 102,4 процента от предусмотренных в Законе «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Бюджет Фонда традиционно формировался за счет федеральных субвенций, поступлений из столичного бюджета и межрегиональных трансфертов.

Расходы составили 332,6 млрд рублей, или 100,5%. Большая часть денег (266,9 млрд рублей), была направлена на оплату медицинской помощи гражданам, застрахованным в ОМС в Москве.

Также средства Фонда направлялись на софинансирование расходов на оплату труда медицинских работников, дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, на приобретение и обслуживание медицинского оборудования.

В Мосгордуме отметили, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования создает все необходимые условия для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в столице в рамках программ ОМС.